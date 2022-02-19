Covid-19

В Волгоградской области невакцинированную долгожительницу сломил ковид

Covid-19 19.02.2022 19:14
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19.02.2022 19:14


96-летняя жительница умерла в Волгоградской области от коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, у пожилой женщины был целый «букет» хронических заболеваний - бронхолегочной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и выводящей систем, а также онкология. В придачу она заразилась еще и коронавирусом. Пациентку госпитализировали в связи с положительным тестом и ухудшением состояния. 
Известно, что женщина не была вакцинирована от новой коронавирусной инфекции. Несмотря на лечение, в том числе в условиях реанимации, она умерла.
Всего за минувшие сутки в регионе от COVID-19 скончались 17 человек – это 8 мужчин и 9 женщин в возрасте от 61 до 96 лет.

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