С дорог Волгограда сметут песок и пыль





Подметально-уборочные машины «Магистраль» вышли в Волгограде на уборку дорог от пыли, песка и грунтовых наносов, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. Работы по очистке улиц от остатков реагентов и последствий оттепелей будут проводиться в дневное время, в период невысокого трафика.

Дорожным службам предстоит убрать остатки песка и пыли, а также очистить от песчаных и грунтовых наносов прилотковую часть дорог и другие сложные участки. Подметально-уборочные машины также способны эффективно убирать с улиц мелкий мусор и даже гравий. Одна «Магистраль» за смену может собрать до 160 кубометров мусора.

Фото мэрии Волгограда