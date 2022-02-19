С дорог Волгограда сметут песок и пыль

Общество 19.02.2022 10:57
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19.02.2022 10:57
Подметально-уборочные машины «Магистраль» вышли в Волгограде на уборку дорог от пыли, песка и грунтовых наносов, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. Работы по очистке улиц от остатков реагентов и последствий оттепелей будут проводиться в дневное время, в период невысокого трафика.
Дорожным службам предстоит убрать остатки песка и пыли, а также очистить от песчаных и грунтовых наносов прилотковую часть дорог и другие сложные участки. Подметально-уборочные машины также способны эффективно убирать с улиц мелкий мусор и даже гравий. Одна «Магистраль» за смену может собрать до 160 кубометров мусора.
Фото мэрии Волгограда
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