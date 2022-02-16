Общество 16.02.2022 16:29
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16.02.2022 16:29
Волжский городской суд сегодня, 16 февраля, вынес приговор 44-летнему местному жителю. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчину признали виновным в хищении более 1 миллиона рублей, которые отдавали за коммунальные услуги жители нескольких многоквартирных домов города-спутника.
– Как установлено судом, волжанин, владея двумя подконтрольными ему управляющими компаниями – ООО «Зодчий» и ООО «ВЖК», под видом осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, содержания и обслуживания жилья обманным путем похитил свыше 1 миллиона рублей, полученных от жильцов в качестве оплаты коммуналки, – сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Суд приговорил фигуранта к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Однако выяснилось, что на момент вынесения приговора у мужчины уже имелась непогашенная условная судимость за ранее совершенное аналогичное преступление. Таким образом, окончательное наказание составило 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием со штрафом в размере 580 тысяч рублей.
Сразу после оглашения вердикта мужчину взяли под стражу в зале суда.
Добавим, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
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