Майнинговую ферму накрыли в подвале жилого дома в центре Волгограда





В Волгограде пресекли деятельность двух подпольных майнинговых ферм. Как рассказали ИА «Высота 102» в компании «Россети Юг - Волгоград», одна из них располагалась на территории автомойки в Дзержинском районе города, вторая – в подвале жилого дома в Центральном районе.

Совместно с ГУ МВД России по Волгоградской области сотрудники компании «Россети Юг - Волгоград» проверили помещение автомойки и обнаружили подпольную майнинговую ферму. Для добычи криптовалюты майнеры использовали энергозатратное оборудование. Чтобы скрыть нагрузку на сеть и сократить расходы на оплату электроэнергии, они подключились до прибора учета. Согласно акту о неучтенном потреблении электроэнергии, черные майнеры похитили свыше 242,8 тыс. кВт/ч, сумма ущерба превысила 775 тыс. рублей.

Вторая «фирма» оборудовала себе офис в подвале жилого дома. Информация о незаконной деятельности поступила от жильцов, которые обратили внимание на перебои в электроснабжении. При осмотре подвала сотрудники компании «Россети Юг - Волгоград» обнаружили электроустановку майнинговой фермы. «Черные» майнеры похитили свыше 156,1 тыс. кВт/ч. Предположительный ущерб от бездоговорного потребления составляет более 1,6 млн рублей.

В настоящее время по двум выявленным фактам незаконной деятельности проводится доследственная проверка и устанавливается круг причастных лиц. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до пяти лет с выплатой штрафа, сумма которого в десятки раз превышает размеры оплаты по показаниям приборов учета.

Напомним, в Волгограде уже неоднократно разоблачали черных майнеров, которые воровали электроэнергию для производства криптовалюты. Судами уже взыскиваются суммы причиненного энергетикам ущерба.

Справка.

От деятельности черных майнеров страдают обычные потребители: увеличивается количество аварийных отключений, расходы на общедомовые нужды растут, фиксируется низкое напряжение в сети или перепады, а также увеличивается риск пожаров из-за короткого замыкания.

Если вы заметили нежилое помещение (сарай, гараж, металлический бокс, подвал), из которого круглосуточно раздается шум, постоянно работают вентиляторы, на постройке видны многочисленные вентиляционные отверстия, незастекленные окна, сообщите об этом энергетикам по единому номеру горячей линии 8 800 220 0 220.



