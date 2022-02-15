Самолет из Москвы приземлился в Волгограде со второго раза из-за перегрузки

Происшествия 15.02.2022 20:56
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15.02.2022 20:56
Самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс из Москвы в Волгоград, приземлился со второго раза из-за подозрения экипажа на грубую посадку. После расшифровки бортовых самописцев было зафиксировано превышение пороговых значений вертикальной скорости и перегрузки в момент посадки, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Инцидент произошел утром 13 февраля, о нем стало известно только сегодня. На борту авиакомпании «Победа» находились 157 пассажиров, никто из них и членов экипажа не пострадал.
Фото: Jetphotos.
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