Волгоградские охотники вывезли в лес забежавшую в город косулю

Происшествия 15.02.2022 19:04
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15.02.2022 19:04
Косулю, которая сегодня утром пришла в жилой сектор городского округа Михайловка, отловили и выпустили в лес за городом. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на место происшествия по сигналу местных жителей прибыли охотинспектор и специалист ветеринарной службы. Животное, у которого оказалась поврежденной задняя нога, погрузили в багажник автомобиля и вывезли на территорию охотугодья «Михайловское». «Косуля не измождена, выглядит здоровой и упитанной. Повреждение ноги, по оценке специалистов, вызвано естественными причинами – видимо, животное провалилось в наст. Огнестрельного ранения не обнаружено», - пояснили в облкомприроды. После того, как животное освободилось от уз, оно резво умчалось в лесные заросли.
Напомним, о том, что на территорию городского округа забрела косуля, местные жители сообщили спасателям. У косули оказалась поврежденной задняя нога, животное не уходило от людей, как-будто надеясь на помощь.
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