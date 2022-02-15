В Волгоградской области раненая косуля вышла к людям за помощью





Двое местных жителей Михайловки Волгоградской области уже больше часа охраняют косулю, которая вышла за помощью к людям. Как рассказал ИА «Высота 102» Артем Боронин, хромающее на заднюю ногу дикое животное забрело в частный сектор на улицу Белорусская и никуда не уходит. «Сначала она пряталась в кустах, а потом легла прямо около частного дома. Но здесь рядом школа №10, скоро у учеников начальных классов закончатся уроки и они выйдут на улицу. Все-таки это дикое животное – и оно может напугаться детей, и школьники его могут напугать», - рассказал Артем.

Добровольцы уже сообщили о косуле, позвонив по телефону 112. «Сказали, надо ждать сотрудника охотхозяйства. Так что остаемся на посту пока», - пояснили михайловцы.

Как стало известно информагентству, на место выехали специалисты охотхозяйства.



