«Для цифровых кочевников интернет – лучший друг»





О новом «классе» цифровых кочевников, ускорении мобильного интернета и возможностях для сокращения расходов на связь, рассказал директор Волгоградского отделения билайн Денис Долгов.

– В 2021 году билайн в Волгоградской области инвестировал огромную сумму – более 1 млрд рублей. А что это дало конкретному клиенту?

– Если посчитать инвестиции за два последних года, то сумма еще внушительнее: на развитие сети в регионе мы направили 2 млрд рублей. Благодаря этому в 2,5 раза расширили сеть 4G, которая обеспечивает скоростной мобильный интернет. Есть и другие более важные для конкретного абонента показатели. Например, скорость мобильного интернета билайн в регионе выросла в 2 раза.

В телекоме в отличие от других отраслей результат инвестиций ощутим сразу же, причем для тысяч людей. Мы поставили рекорд по количеству новых базовых станций. Так много мы в регионе еще не строили. Что это дает конкретному человеку? Нажал кнопу – без проблем загрузил видео. Позвонил – и слышишь собеседника без помех. Все работает для любых повседневных задач.

– Операторы постоянно строят сеть, а абоненты при этом все равно их критикуют.





– А мы за это не только не обижаемся на них, но и благодарим. Может быть, вы слышали такой термин – «одержимость клиентом» (customerobsession). Это когда отзывы, пожелания клиентов закладываются в основу процесса взаимодействия с ними. Чтобы постоянно можно было улучшать обслуживание, клиентский опыт. Мы стараемся придерживаться такого подхода. Он самый правильный и самый перспективный.

– А что происходит с нагрузкой на сеть? «Удаленка» и «дистант» – слова, которые еще несколько лет назад мало бы кто понял.

– К любой нагрузке наша сеть готова, хотя трафик и вырос за последний год в 1,6 раза. Речь о мобильном интернете. Кроме «удаленки» есть еще много разных интересных слов, которые пришли в нашу жизнь. Например, «цифровые кочевники». Вы слышали о таких?

– Нет.

– Это люди, которые не привязаны к месту работы и постоянно переезжают с места на место, могут ездить из одной страны в другую. Они говорят на иностранных языках, выбирают стиль жизни местных, занимаются саморазвитием. В туризме появляется такой тренд как воркейшн, совмещение работы и отдыха. Конечно, в России пока таких людей немного, но ожидается, что в мире к 2030 году будет уже 1 млрд цифровых кочевников. Без телекома и надежного интернета такой «класс» никогда бы не появился. И не выживет в перспективе, это понятно. Интернет для цифровых кочевников – лучший друг. Я думаю, что даже если к жителям Волгоградской области прибавится столько же цифровых кочевников, то емкости нашей сети на всех хватит.

– Тут нас «спасает» еще проводной домашний интернет. У вас по сравнению с началом пандемии число подключений стало меньше?





– Как раз наоборот. Абонентская база в прошлом году в Волгограде выросла. Иногда вся семья работает и учится дома онлайн. Люди стараются подключить семейные конвергентные тарифы, это когда при оплате за мобильную связь домашний интернет и ТВ для всех членов семьи бесплатны. В результате это выгодно, получается реальная экономия бюджета. У нас число тех, то выбирает такие тарифы, за год стало больше почти на 15%.

– Что будете делать для улучшения качества связи в этом году?

– Сеть – как живой организм, она растет, развивается по мере развития городов. Например, в прошлом году мы пришли в несколько жилых комплексов Волгограда и Волжского (ЖК «Grand Avenue», «Троя», «Георгиевский и «Санаторный»). Улучшили связь внутри крупнейших торговых центров. Завтра придем туда, где это будет важнее всего для наших клиентов. Например, в садовые товарищества, куда дружно отправятся горожане с наступлением весны.



