Covid-19

В Волгоградской области количество заболевших коронавирусом идет на спад

Covid-19 15.02.2022 13:41
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15.02.2022 13:41


2031 человек заразились коронавирусом только за один день в Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе. Накануне, напомним, диагноз коронавирусная инфекция был поставлен 2222 жителям региона. 
За минувшие сутки было госпитализировано 369 человек, выписались после выздоровления – 518 человек. По данным за предыдущий день, в стационары попали 273 человека, а закрыли больничные 402 жителя. При этом стало известно еще о 12-ти умерших от ковида. Всего в скорбном списке жертв пандемии – уже 6159 жителей региона.

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