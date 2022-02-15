



2031 человек заразились коронавирусом только за один день в Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе. Накануне, напомним, диагноз коронавирусная инфекция был поставлен 2222 жителям региона.

За минувшие сутки было госпитализировано 369 человек, выписались после выздоровления – 518 человек. По данным за предыдущий день, в стационары попали 273 человека, а закрыли больничные 402 жителя. При этом стало известно еще о 12-ти умерших от ковида. Всего в скорбном списке жертв пандемии – уже 6159 жителей региона.