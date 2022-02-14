Расследования 14.02.2022 17:39
0
14.02.2022 17:39
14-летний подросток из Норильска стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по заведомо ложному сообщению об акте терроризма. Как сообщили ИА «Высота 102» в следственном отделе по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия, в январе 2022 года подросток связался по телефону с ранее знакомым 16-летним юношей, после чего договорился за денежное вознаграждение совершить серию заведомо ложных сообщений об акте терроризма в одном из образовательных учреждений города Волгограда.
По электронной почте он трижды направлял текстовые сообщения, содержащие ложные сообщения об актах терроризма в образовательных учреждениях Волгограда. За совершение указанных действий подросток получил посредством перевода денежное вознаграждение в сумме около 10 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю, подозреваемый задержан на территории города Норильска.
Юноше избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее СУ СКР по Волгоградской области сообщало о задержании в начале февраля 16-летнего подростка по подозрению в причастности к серии ложных минирований школ и различных госучреждений в Волгограде.
В период с 15 по 19 января 2022 года двое сообщников по электронной почте стали распространять сообщения о минировании и готовящихся взрывах в образовательных и иных государственных учреждениях в Волгограде. В связи с угрозой взрыва были эвакуированы учащиеся и работники многих учреждений. В ходе осмотра взрывных устройств обнаружено не было.
Реклама
Поставщиков черной икры богатым москвичам осудили в Волгоградской области14.02.2022 17:28
Расследования 14.02.2022 17:28
«Концессии водоснабжения» в Волгограде загрязнили Волгу на 550 млн рублей14.02.2022 14:02
Расследования 14.02.2022 14:02
«Александр, ты не прав»: прокуратура опротестовала резкое повышение тарифов на коммуналку в Михайловке14.02.2022 13:17
Расследования 14.02.2022 13:17
Не прошло и три года: уголовное дело по вырубке леса на острове Сарпинский возбудили в Волгограде12.02.2022 20:10
Расследования 12.02.2022 20:10
Экс-полицейский осужден за взятки при сдаче экзаменов по вождению в Волгоградской области11.02.2022 17:24
Расследования 11.02.2022 17:24
Горе-мать ответит за гибель своих детей в пожаре в Волгоградской области11.02.2022 15:25
Расследования 11.02.2022 15:25
Торговцев оружием задержали в Волгограде (ВИДЕО)11.02.2022 15:02
Расследования 11.02.2022 15:02
Замначальника ИК в Волгоградской области заподозрили в незаконном апгрейде авто11.02.2022 13:59
Расследования 11.02.2022 13:59
Бывший главврач детской больницы в Волжском пошел под суд11.02.2022 13:50
Расследования 11.02.2022 13:50
В Волгограде за хранение наркотиков осудили бывшего адвоката11.02.2022 13:14
Расследования 11.02.2022 13:14
СК прекратил уголовное дело на главу района в Волгоградской области10.02.2022 19:58
Расследования 10.02.2022 19:58
Дело о чемодане с черной икрой из Москвы дошло до суда в Волгограде10.02.2022 17:21
Расследования 10.02.2022 17:21
Волгоградский облсуд признал законным отстранение от работы энергетиков за отказ от прививки10.02.2022 16:27
Расследования 10.02.2022 16:27
В Волгоградской области отец проспал гибель сына-грудничка10.02.2022 15:14
Расследования 10.02.2022 15:14
Рецидивист отбирал у волгоградцев золото и деньги после спектакля с угрозами10.02.2022 12:10
Расследования 10.02.2022 12:10
Реклама