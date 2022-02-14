Расследования

В Норильске задержали 14-летнего напарника лжеминера волгоградских школ

Расследования 14.02.2022 17:39
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14.02.2022 17:39


14-летний подросток из Норильска стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по заведомо ложному сообщению об акте терроризма. Как сообщили ИА «Высота 102» в следственном отделе по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия, в январе 2022 года подросток связался по телефону с ранее знакомым 16-летним юношей, после чего договорился за денежное вознаграждение совершить серию заведомо ложных сообщений об акте терроризма в одном из образовательных учреждений города Волгограда.  
По электронной почте он трижды направлял текстовые сообщения, содержащие ложные сообщения об актах терроризма в образовательных учреждениях Волгограда. За совершение указанных действий подросток получил посредством перевода денежное вознаграждение в сумме около 10 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю, подозреваемый задержан на территории города Норильска.
Юноше избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее СУ СКР по Волгоградской области сообщало о задержании в начале февраля 16-летнего подростка по подозрению в причастности к серии ложных минирований школ и различных госучреждений в Волгограде. 
В период с 15 по 19 января 2022 года двое сообщников по электронной почте стали распространять сообщения о минировании и готовящихся взрывах в образовательных и иных государственных учреждениях в Волгограде. В связи с угрозой взрыва были эвакуированы учащиеся и работники многих учреждений. В ходе осмотра взрывных устройств обнаружено не было.

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