Общество 14.02.2022 14:50
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14.02.2022 14:50
Среди одиннадцати волгоградцев, о смерти которых стало известно сегодня, был 30-летний житель Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, в стационар его доставили уже в тяжелом состоянии и он сразу попал в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось. Мужчина не был привит от коронавирусной инфекции, пояснили в облкомздраве.
Помимо 30-летнего волгоградца, среди умерших также оказались четверо мужчин в возрасте 67, 74, 75 и 86 лет, а также шесть женщин в возрасте 64, 71, 74, 78, 82 и 83 лет. Они проживали в Волгограде, в Михайловке, в Киквидзенском, Кумылженском, Серафимовичском и Фроловском районах.
Всего, напомним, уже 6147 жителей Волгоградской области стали жертвами ковида.
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