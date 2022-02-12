Под Волгоградом машина впечаталась в дерево: пострадала женщина

Происшествия 12.02.2022 10:47
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12.02.2022 10:47
В Среднеахтубинском районе в ДТП пострадала 35-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Джили Эмгранд». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в хуторе Клетский иномарка вылетела на встречную полосу, после чего скатилась на обочину и врезалась в дерево. Водитель автомашины «Джили Эмгранд» госпитализирована.Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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