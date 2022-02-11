У двоих рыбаков в Волгоградской области отобрали добытый сетями улов

Общество 11.02.2022 13:35
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11.02.2022 13:35
Инспекторы Росрыболовства пресекли незаконную рыбалку на покрытой льдом акватории Цимлянского водохранилища. Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, рейд прошел вблизи хутора Нижнеяблочный Котельниковского района Волгоградской области.
Установлено, что двое рыбаков осуществляли незаконный вылов водных биоресурсов шестью ставными лесковыми рыболовными сетями. У них изъят незаконный улов в количестве 78 экземпляров рыбы общим весом 43,5 кг. Это 60 карасей, 15 лещей, два сазана, один окунь. Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила 24 600 рублей.
Сети и незаконный улов изъяты, материалы дела направлены в ОМВД России по Котельниковскому району Волгоградской области для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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