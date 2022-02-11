Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Волгоградской области приближается к 2 тысячам

Covid-19 11.02.2022 11:51
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11.02.2022 11:51


В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 1916 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Днем ранее опасную инфекцию выявили у 1778 человек. От общего числа заболевших госпитализированы в стационар 405 человека. За день коронавирус унес жизни 11 человек. Всего уже 6110 жителей Волгоградской области скончались от последствий COVID-19. За сутки из медучреждений выписались 481 волгоградец.

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