Две трети потенциальных директоров волгоградских УК провалили экзамен





Квалификационный экзамен на должность директора в управляющих компаниях не сдали 12 из 17 претендентов, пятеро успешно справились с заданиями лицензионной комиссии Волгоградской области. Они получат квалификационные аттестаты, с которыми смогут занять руководящую должность для управления многоквартирными домами, сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора.

Первый в 2022 году экзамен состоялся 9 февраля. До этого претенденты на кресло директора УК заранее подали заявление на допуск к этой бесплатной процедуре. Экзамены проводятся шесть раз в год, каждые два месяца. Потерпевшие неудачу кандидаты на руководящую должность смогут попытаться сдать экзамен снова только в конце апреля.