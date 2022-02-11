Общество

Две трети потенциальных директоров волгоградских УК провалили экзамен

Общество 11.02.2022 11:35
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11.02.2022 11:35


Квалификационный экзамен на должность директора в управляющих компаниях не сдали 12 из 17 претендентов, пятеро успешно справились с заданиями лицензионной комиссии Волгоградской области. Они получат квалификационные аттестаты, с которыми смогут занять руководящую должность для управления многоквартирными домами, сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора.
Первый в 2022 году экзамен состоялся 9 февраля. До этого претенденты на кресло директора УК заранее подали заявление на допуск к этой бесплатной процедуре. Экзамены проводятся шесть раз в год, каждые два месяца. Потерпевшие неудачу кандидаты на руководящую должность смогут попытаться сдать экзамен снова только в конце апреля.

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