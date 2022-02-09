Иномарка снесла надпись «Волгоград» на улице Пархоменко





Водитель иномарки «Renault Sandero» пострадала в результате ДТП на улице Пархоменко. Как сообщили в региональном главке МВД, сегодня днем напротив дома №55 столкнулись две иномарки.





По предварительным данным, водитель автомобиля «Renault Duster», который двигался в сторону улицы Хиросимы, не справился с управлением и врезался во встречный «Renault Sandero».





От удара эта иномарка совершила наезд на металлическую конструкцию «Волгоград». В результате надпись оказалась под колесами машины. Женщину-водителя госпитализировали.



