Происшествия

В Волгоградской области в огне погиб хозяин дома

Происшествия 09.02.2022 09:52
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09.02.2022 09:52


Хозяин дома, по предварительным данным, погиб в результате пожара в городе Николаевск в Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. Тело 68-летнего мужчины было найдено в сгоревшей пристройке.
В ГУ МЧС России по региону уточнили, что в городе Николаевск на улице Ломоносова горела пристройка к дому размером 15 кв. м. по всей площади. Огонь потушили пожарные расчеты 46-ой пожарной части. Причина возгорания устанавливается.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».

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