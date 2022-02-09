В Волгоградской области в огне погиб хозяин дома





Хозяин дома, по предварительным данным, погиб в результате пожара в городе Николаевск в Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. Тело 68-летнего мужчины было найдено в сгоревшей пристройке.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что в городе Николаевск на улице Ломоносова горела пристройка к дому размером 15 кв. м. по всей площади. Огонь потушили пожарные расчеты 46-ой пожарной части. Причина возгорания устанавливается.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».



