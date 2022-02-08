В волгоградской школе ликвидируют последствия пожара





Начались работы по восстановлению помещений школы № 56 в Кировском районе Волгограда, пострадавших в результате пожара. Как сообщили в мэрии, в помещениях второго и третьего этажа заново побелят потолки и покрасят стены. Наиболее пострадавший холл первого этажа будет введен в эксплуатацию позже – здесь предстоит заменить окна, двери, напольное покрытие, восстановить оборудование и т.д.

Напомним, 5 февраля на первом этаже школы загорелась мебель. Пожар был ликвидирован на площади 50 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. На пожаре пострадала 69-летняя вахтер. Пострадавшую женщину доставили в токсикологическое отделение больницы №25 с отравлением продуктами горения.

Фото с сайта МОУ СШ №56