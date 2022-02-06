«Лучше сидеть дома»: прогноз погоды на 7 февраля в Волгограде

Общество 06.02.2022 18:51
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06.02.2022 18:51
Пасмурную и ненастную погоду прогнозируют синопитики в Волгограде на 7 февраля - любителям пушкинского «мороза и солнца» было бы лучше остаться дома, но понедельник сулит неизбежный поход на работу. По данным Волгоградского ЦГМС, в ночь с 6 на 7 февраля в областном центре похолодает до -6º и пойдет мокрый снег. Расстраиваться не стоит - днем столбик термометра поднимется до 0...+2º - ни нашим, ни вашим, не предвидится и существенных осадков. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление прогнозируется в пределах нормы – 756 мм ртутного столба.
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