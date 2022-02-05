В Волгограде горит школа

Происшествия 05.02.2022 18:12
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05.02.2022 18:12
Пожарные расчёты тушат возгорание в школе №56 на улице Кирова в Волгограде. Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного сегодня в 17:40. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что на первом этаже учебного заведения горит мебель на площади 20 кв.м.
На месте работают сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Волгоградской области. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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