Чиновники отдали волгоградским медикам более 200 служебных машин

Общество 03.02.2022 09:50
0
03.02.2022 09:50
Более 250 автомобилей с водителями выделены для помощи врачам и медицинским работникам всех государственных поликлиник в Волгоградской области. Для усиления выездных бригад амбулаторного звена привлечены автомобили администрации региона, муниципальных районов и городских округов, заключены договоры со службами такси.
Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, наряду с выделением служебного транспорта региональных госорганов, медицинские учреждения получили средства областного бюджета для заключения договоров со службами такси. Привлечение транспортных средств для нужд медучреждений в период подъёма заболеваемости будет продолжено.
Отметим, работа по привлечению дополнительного транспорта для ковидных бригад началась с ростом заболеваемости в конце минувшей недели.
Такая практика в регионе успешно применялась и в предыдущие пиковые периоды волн распространения новой коронавирусной инфекции.
Фото: администрации Волгоградской области
Реклама
Инвалида отказались признать безработным из-за отсутствия регистрации в Волгограде03.02.2022 13:08
Общество 03.02.2022 13:08
Шестиметровую дамбу возводят на острове Голодный в Волгограде03.02.2022 11:35
Общество 03.02.2022 11:35
Коронавирус проник в арбитражный суд Волгоградской области03.02.2022 11:32
Общество 03.02.2022 11:32
В Волгограде 2 февраля отметили 4-минутным фейерверком03.02.2022 10:40
Общество 03.02.2022 10:40
Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» почтили подвиги героев Сталинградской битвы03.02.2022 09:45
Общество 03.02.2022 09:45
В частном секторе Волгограда устранили порыв водопровода03.02.2022 08:11
Общество 03.02.2022 08:11
УК «Новый дом» поздравила ветеранов с годовщиной Сталинградской Победы02.02.2022 20:51
Общество 02.02.2022 20:51
Новый график работы разочаровал сотрудников МФЦ в Волгоградской области02.02.2022 19:46
Общество 02.02.2022 19:46
Первыми заиграли «катюши»: дочь маршала Татьяна Еременко – о Сталинградской битве и своем легендарном отце02.02.2022 18:01
Общество 02.02.2022 18:01
В Волгоградской области 95 школ закрылись на карантин из-за ОРВИ и COVID02.02.2022 17:20
Общество 02.02.2022 17:20
Налоговые службы в Волгоградской области перешли на работу по предварительной записи02.02.2022 17:06
Общество 02.02.2022 17:06
Волгоградский филиал ООО «Капитал МС» начинает серию акций, посвященных 79 -летию победы в Сталинградской битве02.02.2022 16:19
Общество 02.02.2022 16:19
На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде возложили венки в память о погибших героях Сталинградской битвы02.02.2022 15:45
Общество 02.02.2022 15:45
Нефтяники почтили память защитников Сталинграда02.02.2022 15:23
Общество 02.02.2022 15:23
Цветы для сталинградского солдата: семья волгоградцев – о павших и памяти02.02.2022 14:38
Общество 02.02.2022 14:38
Реклама