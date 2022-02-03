Чиновники отдали волгоградским медикам более 200 служебных машин





Более 250 автомобилей с водителями выделены для помощи врачам и медицинским работникам всех государственных поликлиник в Волгоградской области. Для усиления выездных бригад амбулаторного звена привлечены автомобили администрации региона, муниципальных районов и городских округов, заключены договоры со службами такси.

Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, наряду с выделением служебного транспорта региональных госорганов, медицинские учреждения получили средства областного бюджета для заключения договоров со службами такси. Привлечение транспортных средств для нужд медучреждений в период подъёма заболеваемости будет продолжено.

Отметим, работа по привлечению дополнительного транспорта для ковидных бригад началась с ростом заболеваемости в конце минувшей недели.

Такая практика в регионе успешно применялась и в предыдущие пиковые периоды волн распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото: администрации Волгоградской области