Происшествия 01.02.2022 10:58
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01.02.2022 10:58
В Волжском в районе поселка Металлург в ДТП серьезно пострадал водитель легкового автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла сегодня около семи часов утра. 70-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где легковушка столкнулась с маршруткой №111. Неизвестно, были ли в маршрутке пассажиры. В результате ДТП водитель семерки с множественными тяжелыми травмами был доставлен в больницу, на месте работают экипажи ГИБДД УМВД по Волжскому и следственно-оперативная группа.
Фото https://vk.com/road_help_vlz.
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