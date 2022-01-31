Волгоградская медсестра в стрессе отправила аферистам 2 миллиона

Происшествия 31.01.2022 15:18
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31.01.2022 15:18
Крупной суммы денег лишилась 66-летняя медсестра одной из волгоградских больниц после звонка мошенника. Как сообщили в городском УМВД России, женщине позвонил неизвестный и сообщил, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить крупный кредит, поэтому ей срочно нужно спасать свои сбережения. Поверив незнакомцу, она перевела на якобы "безопасный счет", который ей продиктовали, 2 миллиона 151 тысячу рублей. Только после завершения всех операций медсестра поняла, что ее обманули. С заявлением о мошенничестве потерпевшая обратилась в полицию.
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