Коронавирус преодолел тысячный рубеж в Волгоградской области

Covid-19 31.01.2022 13:02
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31.01.2022 13:02
В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 1006 человек. Эта шокирующая цифра - очередной рекорд по количеству заболевших в регионе за весь период распространения опасной инфекции. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Днем ранее коронавирус выявили у 942 жителей региона. От общего числа заболевших госпитализированы в стационары 187 волгоградцев. За сутки коронавирус унес жизни 9 человек. Общее число погибших жителей Волгоградской области почти достигло 6 тысяч - 5991 человек. Выписались из больницы 148 человек.
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