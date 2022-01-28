Свекла рекордно подорожала в Волгоградской области





Самым подорожавшим продуктом питания на уходящей неделе стала свекла. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, ее цена увеличилась на 5,61% и составила в среднем 46,32 рубля за кг. Подорожали и другие овощи – морковь на 2,55% (36,56 рубля за кг), на 2,28% капуста (53,74 рубля за кг). Гречка стала дороже на 1,57% (97,87 рубля за кг). Продолжает расти в цене популярная вермишель – на 1,64% (51,30 рубля за кг). Подорожали и фрукты – яблоки на 4,05% (76,76 рубля за кг), бананы на 2,19% (83,85 рублей за кг). При этом чуть подешевели яйца и сахар, стоимость подсолнечного масла почти не изменилась.