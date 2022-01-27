В Волгограде объявлен конкурс молодежных видеороликов о Сталинградской Победе





Администрация Волгограда запустила онлайн-конкурс видеороликов, посвященных 79-летию Победы в Сталинградской битве. Комитет молодежной политики и туризма принимает заявки от авторов в возрасте от 3 до 25 лет, и ни годом старше. С чем связан такой возрастной ценз, не сообщается, хотя молодежью официально признаны люди в возрасте до 35 лет.

Конкурс роликов проходит в трех номинациях: юным волгоградцам предлагается на камеру спеть песню, прочитать стихи и авторское прозаическое произведение, связанные с Сталинградской битвой. Готовое видео нужно загрузить на файлообменник или облачное хранилище. Ссылку для скачивания ролика конкурсанты могут отправить по почте kdm@volgadmin.ru до 31 января. В теме письма мэрия просят указать «Заявка на участие в Конкурсе».

Все присланные ролики жюри разберет по возрастным категориям: 3-8 лет, 9-15 лет и 16-25 лет. Победителей конкурса выберут онлайн-голосованием – их наградят ценными призами и предоставят возможность записаться в профессиональной студии. Итоги конкурса подведут до 1 марта.