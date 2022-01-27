Covid-19

Коронавирус играет на нервах жителей Волгоградской области

Covid-19 27.01.2022 11:51
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27.01.2022 11:51


В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 821 человек. Статистика заболевших с каждым днем продолжает бить новые рекорды в регионе. Об этом сообщает ИА «Высота 102" со ссылкой на данные федерального оперштаба. Днем ранее количество заболевших было меньше - 816 человек. Из общего числа заболевших госпитализированы в стационар 239 человек. За день коронавирус унес жизни 13 человек. Всего уже 5953 жителей Волгоградской области скончались от последствий COVID-19. За сутки из медучреждений выписались 195 волгоградцев. 

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