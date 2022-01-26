



Число зараженных новым штаммом «омикрон» в Волгоградской области выросло до 34 человек, тогда как неделю назад их было 19. По данным территориального управления Роспотребнадзора, среди заболевших четыре ребенка до 14 лет, остальные – взрослые в возрасте от 18 лет до 76 лет. Из числа инфицированных новым штаммом "омикрон" выезжали за рубеж три человека.

Отмечается, что среди вновь выявленных случаев заболевание протекает в форме ОРВИ, без осложнений. Все заболевшие изолированы, проходят лечение, в настоящее время их состояние удовлетворительное. Определен круг контактных лиц, которые протестированы.

Штамм "омикрон" отличается от своих предшественников высокой контагиозностью. Так, по сравнению с "дельтой" от передается в 7 раз быстрее, а носитель вируса может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования. Также у "омикрона" значительно сократился инкубационный период. Он составляет от двух до пяти дней.



