На льду залива под Волгоградом нашли двух мертвых рыбаков

Происшествия 26.01.2022 08:50
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26.01.2022 08:50
В Котельниковском районе Волгоградской области накануне были обнаружены тела двух рыбаков. Как стало известно ИА «Высота 102», погибшие были найдены на покрытой льдом акватории залива Цимлянского водохранилища около хутора Захаров. Тела находились в разбитой на льду палатке. Погибшими оказались 23-летний и 24-летние жители Ростова-на-Дону. По предварительной версии, причиной смерти рыбаков стало отравление угарным газом из-за вышедшей из строя газовой горелки, которой обогревались мужчины.
В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что тела мужчин обнаружили сотрудники МЧС в ходе поисковых мероприятий, проводимых по заявлению жительницы Ростова-на-Дону, которая сообщила о пропаже своего брата и его друга. 24 января товарищи выехали из этого города на подледную рыбалку и не вернулись. Спасатели на судне с воздушной подушкой в течение нескольких часов обследовали акваторию водохранилища, пока не увидели палатку с уже погибшими молодыми людьми. В момент обнаружения тел палатка была герметично закрыта на замок, а внутри сильно пахло угарным газом. Выяснилось, что для обогрева товарищи использовали переносной газовый баллон с подключенным к нему самодельной газовой горелкой. В момент осмотра баллон был пуст.
По словам руководителя межрайонного Котельниковского следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Хонгора Муджикова, такую роковую ошибку любители подледной рыбалки совершают довольно часто. В результате подобные трагедии происходят практически каждый год.
Фото СУ СК по Волгоградской области.
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