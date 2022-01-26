Происшествия

На льду залива под Волгоградом нашли двух мертвых рыбаков

Происшествия 26.01.2022 08:50
0
26.01.2022 08:50


В Котельниковском районе Волгоградской области накануне были обнаружены тела двух рыбаков. Как стало известно ИА «Высота 102», погибшие были найдены  на покрытой льдом акватории залива Цимлянского водохранилища  около хутора Захаров. Тела находились в разбитой на льду палатке. Погибшими оказались 23-летний и 24-летние жители Ростова-на-Дону. По предварительной версии, причиной смерти рыбаков стало отравление угарным газом из-за вышедшей из строя  газовой горелки, которой обогревались мужчины. 

В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что тела мужчин обнаружили сотрудники МЧС в ходе поисковых мероприятий, проводимых по заявлению жительницы Ростова-на-Дону, которая сообщила о пропаже своего брата и его друга. 24 января товарищи выехали из этого города на подледную рыбалку и не вернулись. Спасатели на судне с воздушной подушкой в течение нескольких часов обследовали акваторию водохранилища, пока не увидели палатку с уже погибшими молодыми людьми. В момент обнаружения тел палатка была герметично закрыта на замок, а внутри сильно пахло угарным газом. Выяснилось, что для обогрева товарищи использовали переносной газовый баллон с подключенным к нему самодельной газовой горелкой. В момент осмотра баллон был пуст. 

По словам руководителя межрайонного Котельниковского следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Хонгора Муджикова, такую роковую ошибку любители подледной рыбалки совершают довольно часто. В результате подобные трагедии происходят практически каждый год. 
Фото СУ СК по Волгоградской области. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Происшествия
26.01.2022 12:16
Происшествия 26.01.2022 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2022 10:56
Происшествия 26.01.2022 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2022 10:32
Происшествия 26.01.2022 10:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2022 14:31
Происшествия 25.01.2022 14:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2022 10:35
Происшествия 25.01.2022 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2022 10:33
Происшествия 25.01.2022 10:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2022 18:11
Происшествия 24.01.2022 18:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2022 18:01
Происшествия 24.01.2022 18:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2022 17:13
Происшествия 24.01.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2022 14:01
Происшествия 24.01.2022 14:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2022 11:35
Происшествия 24.01.2022 11:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2022 10:43
Происшествия 24.01.2022 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2022 10:41
Происшествия 24.01.2022 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2022 09:58
Происшествия 24.01.2022 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.01.2022 10:57
Происшествия 23.01.2022 10:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:23
«Это политика нашей семьи»: в Волжском началась вакцинация детей от COVID-19Смотреть фотографии
17:00
Склад для хранения трупов обустроят в терминале аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
16:50
В сети разоблачили фейк о грядущем локдауне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:37
Как волгоградцев «разводят» в косметических салонахСмотреть фотографии
16:13
«Был еще теплый»: свидетель рассказал об увиденном в теплице под Волгоградом, где погибли шесть рабочихСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
Волгоградский музтеатр отменил ближайшие спектакли из-за COVID-19Смотреть фотографии
15:23
Роспотребнадзор посчитал число зараженных «омикроном» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:52
Опубликовано видео с места гибели шести иностранных рабочих под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:46
Губернатор защитил волгоградцев от многочасовых очередей в поликлиникахСмотреть фотографии
12:24
Убийственная статистика COVID-19 продолжает шокировать жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:16
Тела шести мужчин обнаружены в теплице под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:03
Центр Волгограда украсят новыми флагами и плакатами к 2 февраляСмотреть фотографии
11:55
Банк «Открытие»: 89% жителей ЮФО считают, что студенты должны подрабатывать во время учебыСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде предпринимательница морила голодом повараСмотреть фотографии
10:56
Житель Волгоградской области погиб в своей постелиСмотреть фотографии
10:41
Волонтеры прекращают поиски пропавшей школьницы в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
Автобус протаранил легковушку в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:05
Номинального директора компании осудят в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:58
База данных приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» является недействительнойСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области ликвидировали 2000 фирм-однодневокСмотреть фотографии
09:19
Учреждения в Волгоградской области закрываются от посетителей из-за "омикрона"Смотреть фотографии
08:50
На льду залива под Волгоградом нашли двух мертвых рыбаковСмотреть фотографии
08:20
Уже у порога: в Волгоградской области почти наполовину выросло количество заболевших ОРВИСмотреть фотографии
08:07
Волгоградский «Ротор» провел тренировку в заснеженной ТурцииСмотреть фотографии
19:50
В Волгограде планируют хоронить более 12 тысяч жителей в годСмотреть фотографии
19:40
Как у заболевших волгоградцев находят "омикрон"Смотреть фотографии
18:20
Минздрав поблагодарил волгоградских студентов и ординаторов в Татьянин деньСмотреть фотографии
17:21
«Информацию собирают по крупицам»: в Волгоградской области расширили зону поисков пропавшей школьницыСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области число закрытых на карантин школ увеличилось до 44Смотреть фотографии
16:45
«Цифровое образование»: «Ростелеком» подвел итог популярного онлайн-курса в формате нехакатонаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 