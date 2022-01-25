В Волгограде мать ребенка-инвалида незаконно лишили пособия





Жительницу Волгограда, которая воспитывает 7-летнего сына-инвалида самостоятельно, лишили выплат из-за якобы высокого дохода. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство разобралось в ситуации и помогло восстановить права матери на получение пособия.

В ходе проверки установлено, женщина в 2020 году неоднократно обращалась в ГКУ «Центр социальной защиты населения по Дзержинскому району Волгограда» с заявлением о предоставлении мер социальной поддержки на ребенка, установленных Указом Президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей». Однако ей было отказано по причине превышения среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума в регионе. В то же время органы соцзащиты при расчете доходов семьи необоснованно включили ежемесячную компенсационную выплату по уходу за ребенком-инвалидом - 10 тысяч рублей. При этом данная выплата была ранее оформлена на отца ребенка, который на момент обращения уже не являлся членом семьи.

По результатам проверки прокуратура Волгограда предъявила в суд исковое заявление с требованием обязать ГКУ ЦЗСН назначить заявителю соответствующую выплату с момента первичного обращения. Исковые требования прокуратуры судом удовлетворены в полном объеме.



