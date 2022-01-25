Запрет на въезд большегрузов сняли в Волгограде

Общество 25.01.2022 12:20
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25.01.2022 12:20
Въезд в Волгоград грузовиков осуществляется без ограничений. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГАИБДД по Волгоградской области. Хотя некоторые затруднения в движении транспорта в городе фиксируется. Также на трассе Р-228 в районе поселка Ерзовка разъехалась 2-километровая пробка, которая образовалась из-за осложнения транспортной обстановки на 3-й Продольной магистрали.
Напомним, сегодня Госавтоинспекция Волгограда ограничила въезд грузового транспорта на территорию города, пока дорожно-коммунальные службы не устранят последствия утреннего снегопада. На вынужденные меры ГИБДД пришлось пойти из-за неблагоприятных погодных условий и некачественной обработки дорог на спусках и подъемах. Утром в Волгограде фиксировались 9-балльные пробки.
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