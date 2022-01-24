Телеком

Для поиска пропавших рыбаков и лыжников билайн передал новые дроны отряду «ЛизаАлерт»

Телеком 24.01.2022 16:30
0
24.01.2022 16:30


Билайн передал поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» три современных беспилотных летательных аппарата (дрона) для поиска с воздуха людей в сложных погодных условиях, например, пропавших рыбаков или лыжников. Один из дронов уже был использован в Волгоградской области в ходе поиска при сильном ветре и метели. 
Дрон DJI MATRICE-300 имеет увеличенную дальность полета (до 25 км в одну сторону) и оснащен мощным тепловизором. Это позволяет направлению беспилотной авиации «Лиза Алерт» проводить поиски даже ночью. Кроме того, на дронах установлено современное сверхчувствительное фотооборудование, в результате получаются детализированные снимки с большой высоты (96 м). Фотографии делаются в режиме непрерывного полета без остановок, что существенно экономит заряд аккумулятора и позволяет охватить большую площадь поисков. Ранее на исследование дроном зоны 500*500м отряд тратил 1,5¬–2 часа полета, теперь — 11–15 минут. Оборудование устойчиво к плохим погодным условиям и может применяться в снегопад, мелкий дождь и сильный ветер. Другие типы дронов не справляются с задачей возвратных вылетов в условиях зимы.
Один вылет дрона – это более 2,5 тысячи фото. Благодаря использованию разработки билайн полученные фотографии оперативно отсматриваются с помощью технологии искусственного интеллекта. Решение «Beeline AI – поиск людей» автоматически распознает на снимках наличие человека или его вещей. В результате, поисковики «ЛизаАлерт» могут многократно ускорить анализ местности.
В Волгоградской области с мая по ноябрь 2021 года отряду «ЛизаАлерт» удалось найти 138 жителей региона. Дроны были использованы для поиска 10 человек.
По словам директора волгоградского отделения, билайн Дениса Долгова, для обеспечения безопасности людей билайн разрабатывает высокотехнологичные решения и постоянно работает над улучшением качества связи и расширением покрытия сети.  За 2021 год билайн построил новые базовые станции и в 1,5 раза увеличил скорость мобильного интернета. С его помощью можно, например, оперативно загрузить навигатор или отправить свою геолокацию через мессенджер.
Комплексное решение, состоящее из дронов повышенной мощности DJI MATRICE-300 и адаптированной для них нейросети «Beeline AI – поиск людей», позволит отряду «ЛизаАлерт» значительно повысить эффективность работы направления беспилотной авиации, а билайн — развивать технологии для разноплановых спасательных операций. В перспективе — выполнение задач МЧС, а также решение прикладных задач промышленных компаний (обнаружение мусора, несанкционированных застроек, повреждений инженерной инфраструктуры).

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Телеком
20.01.2022 13:06
Телеком 20.01.2022 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.01.2022 12:43
Телеком 19.01.2022 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.01.2022 11:14
Телеком 19.01.2022 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.01.2022 15:31
Телеком 18.01.2022 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.01.2022 15:04
Телеком 18.01.2022 15:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.01.2022 10:52
Телеком 18.01.2022 10:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.01.2022 14:20
Телеком 11.01.2022 14:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.01.2022 19:57
Телеком 07.01.2022 19:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.12.2021 16:05
Телеком 30.12.2021 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.12.2021 12:54
Телеком 22.12.2021 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.12.2021 20:29
Телеком 21.12.2021 20:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2021 16:20
Телеком 20.12.2021 16:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2021 15:30
Телеком 20.12.2021 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.12.2021 09:29
Телеком 19.12.2021 09:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.12.2021 17:10
Телеком 16.12.2021 17:10
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:29
Шокирующая смерть пациентки всколыхнула интернат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:34
Игроков и тренеров волгоградского гандбольного клуба поразил вирусСмотреть фотографии
18:22
Районного чиновника в Волгоградской области увольняют с работы из-за родной тётиСмотреть фотографии
18:11
«Боимся отпускать детей в школу»: стаи собак терроризируют микрорайон в ВолжскомСмотреть фотографии
18:01
Водитель «Газели» спровоцировал массовое ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:13
Километровая пробка образовалась из-за жесткого ДТП в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:47
Коронавирус выявлен у 33 младенцев в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:38
За неделю Волгоград накрыла двойная месячная норма осадковСмотреть фотографии
16:30
Для поиска пропавших рыбаков и лыжников билайн передал новые дроны отряду «ЛизаАлерт»Смотреть фотографии
15:55
Волгоградский инфекционист назвала симптомы «омикрона» у детейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:38
К поискам исчезнувшей под Волгоградом школьницы подключились водители из КазахстанаСмотреть фотографии
14:41
В Волгоградской области более 20 школ ушли на карантин по ОРВИ и COVID-19Смотреть фотографии
14:35
Важное обновление: «СОГАЗ-Мед» разъясняет новый список противопоказаний к вакцинации от COVID-19Смотреть фотографии
14:29
Расстрелявшему подростков волгоградцу грозит до семи лет колонииСмотреть фотографии
14:01
Дырявый трубопровод уже неделю заливает дорогу в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:55
Волгоградского ветерана боевых действий тайно вычеркнули из списков на жильеСмотреть фотографии
13:22
Осужденный топ-менеджер «Титан-Баррикады» вернет заводу похищенные миллионыСмотреть фотографии
13:00
«Нас накрывает»: коронавирус взял пугающую высоту в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:34
Около трех тысяч волгоградских работодателей простимулировали привившихся сотрудниковСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области из-за «омикрона» вводят доплаты медикамСмотреть фотографии
11:56
Жители СНТ в Волгограде второй день замерзают в своих домахСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области девочка со снежной горки угодила под машинуСмотреть фотографии
11:31
Не волна, а шторм: "омикрон" захватывает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:03
Инновационный подшипник из Волжского вошел в сотню лучших товаров РоссииСмотреть фотографии
10:51
«Был одет не по погоде»: в центре Волгограда среди бела дня пропал мужчинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
В жутком ДТП под Волгоградом погиб житель Астраханской областиСмотреть фотографии
10:41
В Волжском в «скорую» врезалась иномаркаСмотреть фотографии
10:31
Волгоград оказался в хвосте рейтинга городов с высокооплачиваемой работойСмотреть фотографии
09:58
Пьяный водитель под Волгоградом недолго удирал от вооруженных полицейскихСмотреть фотографииCмотреть видео
09:46
В Волгоградской области загодя приготовились ко дню трезвостиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 