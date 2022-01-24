В Волгоградской области более 20 школ ушли на карантин по ОРВИ и COVID-19

Covid-19 24.01.2022 14:41
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24.01.2022 14:41
По состоянию на 24 января на карантин по коронавирусу полностью закрылись школы №№6, 19, 81 и 84 в Волгограде и лицей №1 в Волжском – дети занимаются дистанционно. Еще в 160 образовательных учреждениях отправлены на дистант отдельные классы, сообщили в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.
Из-за вспышки ОРВИ карантин введен еще в 15-ти школах Волгограда и в Мачешанской школе Киквидзенского района. Отдельные классы закрылись из-за вспышки простудных заболеваний еще в 39-ти образовательных учреждениях.
«Ограничительные мероприятия в школах вводятся в случае, если заболел хотя бы один ребенок COVID-19 или если заболело свыше 20% детей ОРВИ», – напомнили в профильном комитете. Образовательный процесс продолжается с применением дистанционных технологий.
Напомним, сегодня на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что ежедневная заболеваемость ковидом в регионе более чем в два раза превышает показатели прошлой недели. Врачи зафиксировали практически двукратный рост заболеваемости среди детей и подростков.
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