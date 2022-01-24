



Родители школьников обеспокоены посланиями от учителей, которые заявляют о том, что якобы вакцинация детей от коронавируса станет обязательной. Как сообщает ИА «Высота 102», эту тему обсуждают жители Новоаннинского района Волгоградской области в соцсетях, получив соответствующие сообщения в родительских чатах от педагогов. Многие родители напуганы такой новостью, некоторые не видят ничего плохого в вакцинации подростков от коронавируса. В замешательстве и родители учеников школы №87 Тракторозаводского района Волгограда. Как рассказали ИА "Высота 102" волгоградцы, многие отказываются от прививок, при этом взрослые признаются, что не знают, правильно ли они делают.



Напомним, в Волгоградскую область должны прийти первые 36 тысяч доз детской вакцины от коронавируса «Спутник М». Родителям детей от 12 лет уже предлагают заполнить письменное согласие или несогласие о вакцинации школьников. При этом в некоторых образовательных учреждениях учителя неформально предупреждают, что невакцинированных школьников могут не допускать к урокам. Между тем, напомним, вакцинация школьников от 12 лет является в России добровольной.