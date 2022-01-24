Общество 24.01.2022 09:04
0
24.01.2022 09:04
Родители школьников обеспокоены посланиями от учителей, которые заявляют о том, что якобы вакцинация детей от коронавируса станет обязательной. Как сообщает ИА «Высота 102», эту тему обсуждают жители Новоаннинского района Волгоградской области в соцсетях, получив соответствующие сообщения в родительских чатах от педагогов. Многие родители напуганы такой новостью, некоторые не видят ничего плохого в вакцинации подростков от коронавируса. В замешательстве и родители учеников школы №87 Тракторозаводского района Волгограда. Как рассказали ИА "Высота 102" волгоградцы, многие отказываются от прививок, при этом взрослые признаются, что не знают, правильно ли они делают.Напомним, в Волгоградскую область должны прийти первые 36 тысяч доз детской вакцины от коронавируса «Спутник М». Родителям детей от 12 лет уже предлагают заполнить письменное согласие или несогласие о вакцинации школьников. При этом в некоторых образовательных учреждениях учителя неформально предупреждают, что невакцинированных школьников могут не допускать к урокам. Между тем, напомним, вакцинация школьников от 12 лет является в России добровольной.
Реклама
Волгоградского ветерана боевых действий тайно вычеркнули из списков на жилье24.01.2022 13:55
Общество 24.01.2022 13:55
Около трех тысяч волгоградских работодателей простимулировали привившихся сотрудников24.01.2022 12:34
Общество 24.01.2022 12:34
В Волгоградской области из-за «омикрона» вводят доплаты медикам24.01.2022 12:10
Общество 24.01.2022 12:10
Жители СНТ в Волгограде второй день замерзают в своих домах24.01.2022 11:56
Общество 24.01.2022 11:56
Не волна, а шторм: "омикрон" захватывает Волгоградскую область24.01.2022 11:31
Общество 24.01.2022 11:31
Волгоград оказался в хвосте рейтинга городов с высокооплачиваемой работой24.01.2022 10:31
Общество 24.01.2022 10:31
В Волгоградской области загодя приготовились ко дню трезвости24.01.2022 09:46
Общество 24.01.2022 09:46
Снег без конца: Волгоградскую область будет заметать всю неделю24.01.2022 08:08
Общество 24.01.2022 08:08
Снегопад в Краснодаре на сутки задержал рейс в Волгограде23.01.2022 21:34
Общество 23.01.2022 21:34
Снегоуборочные машины разъехались с магистралей Волгограда по кварталам23.01.2022 20:46
Общество 23.01.2022 20:46
«Недолго музыка играла»: школы искусств в Волжском едва не стали жертвами реорганизации23.01.2022 20:12
Общество 23.01.2022 20:12
Открытые уроки о Сталинградской битве в столичном музее посвятят воспоминаниям23.01.2022 18:08
Общество 23.01.2022 18:08
Снежные горы в человеческий рост «выросли» в городах Волгоградской области23.01.2022 16:28
Общество 23.01.2022 16:28
«Райские цветы в тропическом лесу»: под Волгоградом открылась уникальная выставка орхидей23.01.2022 15:28
Общество 23.01.2022 15:28
Житель Михайловки отсудил 100 тысяч рублей за рухнувший потолок23.01.2022 11:42
Общество 23.01.2022 11:42
Реклама