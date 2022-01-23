Общество

Снегоуборочные машины разъехались с магистралей Волгограда по кварталам

Общество 23.01.2022 20:46
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23.01.2022 20:46


Дорожно-коммунальные службы расчистили магистральные улицы Волгограда и разъехались по второстепенным улицам и проездам для обработки реагентами и уборки снега, сообщили в городской администрации. Технику перебросили после окончания снегопада, начавшегося днем 21 января. Все это время усилия дорожников были сосредоточены только на основных дорогах города, где проходят маршруты общественного транспорта. Более чем за двое суток на проезжую часть городские службы высыпали 3900 тонн пескосоляной смеси, сгребли и вывезли 1200 «кубов» снега.
За ночь коммунальщики намерены расчистить максимальное количество улиц, чтобы утром понедельника волгоградцы смогли беспрепятственно уехать на работу. На дорогах работают комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы с навесным оборудованием. Водителей убедительно просят не бросать автомобили у бордюров, чтобы не мешать работе снегоуборочной спецтехники.
Тротуары на улицах чистят районные ЖКХ, проезды и дорожки во дворах – силы УК и ТСЖ, напомнили в мэрии.

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