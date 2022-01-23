Снежные горы в человеческий рост «выросли» в городах Волгоградской области





Обрушившийся на Волгоградскую область трехдневный снегопад «похоронил» города и села под толстыми сугробами: гигантские снежные горы показали в соцсетях жители Калача-на-Дону, Фролово, Котово и других населенных пунктов. С последствиями разгула стихии, от которого в восторге дети и домашние питомцы, местные коммунальные службы оказались не в силах справиться, сообщили горожане ИА «Высота 102».

«Обстановка на дорогах очень сложная, чистят только центральные улицы, – рассказал житель Калача-на-Дону Павел Журавлев. – С утра субботы выпало больше 20 сантиметров снега. В 11 часов утра я выезжал из частного сектора в центр и увидел лишь одинокий трактор, расчищавший дорогу. Возле магазинов парковочные карманы никто не убирает – почти все машины застревают, приходится их толкать. На прилегающие улицы и проулки на автомобиле вообще лучше не соваться, да и пешком пройти даже взрослому человеку очень сложно. Люди в частном секторе пытаются сами справляться, и многие нагребли возле своих домов сугробы выше человеческого роста!».

Снежные горы, которые «выросли» возле дорог в Калаче-на-Дону и других городах Волгоградской области, с радостью облюбовала детвора, превратив их в настоящие горнолыжные склоны. Однако многие водители опасаются, что резвящиеся подростки могут выкатиться им прямо под колеса автомобиля.

В городе Петров Вал, в отличие от Калача-на-Дону, руководство местных супермаркетов озаботилось расчисткой парковки от сугробов. На публикации, появившейся в городской группе в соцсетях, петроввалец поблагодарил неравнодушных людей и поставил их работу в пример городским коммунальщикам.

«Всё почищено, всё замечательно, кто-то же может это сделать: заказать трактор, всё сделать как надо, по-человечески, – говорит горожанин, пожелавший остаться анонимным. – Низкий поклон!».





С серьезными последствиями мощного снегопада столкнулись и жители Фролово. Между тем, в подведомственной районной администрации муниципальной газете уверяют, что ситуация на дорогах спокойная. «На расчистке от снега дорог задействованы погрузчики, комбинированные дорожные машины, тракторы, автогрейдеры: в городе — 4 единицы спецтехники, на федеральной трассе работы ведут 6 единиц техники, по дорогам района — 7 единиц. В данный момент ведётся расчистка дорог общего пользования, возле социальных объектов и второстепенных дорог», – пишут в издании «Вперед».





Однако в социальных сетях фроловчане уверяют, что все далеко не так радужно, как рапортуют чиновники. «Ничего не чищено, причем везде. Даже в центре ездить невозможно», – прокомментировала местная жительница Виктория Водолазова. «Люди свои трактора пригоняют и чистят улицы», – высказался в комментариях пользователь по имени Константин. Аналогичная ситуация сложилась и в Котово, жители которого недоумевают, где же именно ездит и чистит дороги техника, о которой сообщают местные власти.





По прогнозам Волгоградского ЦГМС, снегопад в регионе продолжится еще как минимум три дня. Синоптики обещают снег от небольшого до умеренного, в понедельник, 24 января, также сохранится сильный ветер и метель.

Фото: Павел Журавлев; сообщества в ВК: «Сейчас Фролово», «Маяк-Котово»; Instagram Фролово 34.