Житель Михайловки отсудил 100 тысяч рублей за рухнувший потолок





Житель Михайловки добился от управляющей компании возмещения материального и морального ущерба за рухнувший в его квартире потолок. Как сообщили ИА «Высота 102» в Михайловском городском суде Волгоградской области, ЧП случилось в одной из квартир в доме №5 по ул. Некрасова еще в прошлом году. В комнате обвалился потолок на площади примерно три на полтора метра. Мало того, между несущей стеной и внутренними стенами комнаты образовались щели размером от 5 до 15 мм, а между внешней стеной и плитами перекрытия – до 50 мм. Отвалившаяся штукатурка разбила стекло мебельной стенки, повредила шторный карниз, а ковер оказался забитым штукатурной пылью. Михайловец посчитал, что все это произошло по вине управляющей компании «Домоуправление», которая не обеспечила надлежащее состояние жилья, и предъявил в суде требование возмещения морального и материального ущерба на общую сумму в 172 тысячи рублей. Так, мужчина заявлял, что с потолка и щелей постоянно осыпается пыль и штукатурка, что затрудняет его дыхание и вызывает аллергический кашель, и тем самым доставляет ему моральные страдания.



На суде представители УК пытались доказать, что в обрушении потолка нет их вины. А дом, по мнению коммунальщиков, изначально был построен с дефектами, к тому же уже давно отслужил свой срок. Однако, решил суд, это не снимает ответственности с управляющей компании за произошедшее. К тому же на заседании были рассмотрены заключения технических экспертиз, которые проводились истцом и ответчиком, и в конечном итоге подтвердили затраты, которые предстоит понести жителю Михайловки для ликвидации последствий коммунальной катастрофы. Эксперты также установили, что все работы по текущему ремонту жилого здания должны производиться управляющей компанией.Суд частично удовлетворил иск жителя Михайловки к ООО «Домоуправление» и взыскал с УК 102 тысячи рублей, уменьшив сумму морального вреда. Также коммунальщики должны будут заплатить компании, проводившей экспертизу, около 65 тысяч рублей. Представители УК не согласились с решением суда и уже его обжаловали.Фото из архива ИА "Высота 102".