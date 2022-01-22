Общество 22.01.2022 11:48
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22.01.2022 11:48
Благоустройство пешеходных зон вдоль Комсомольского сада в Волгограде выполнит местная компания ООО «Альянсстройком». Как сообщили в мэрии, с победителем открытого электронного аукциона уже заключен контракт на проведение работ. На сайте госзакупок указано, что компания готова благоутроить территорию за 53,8 миллиона рублей, тогда как начальная цена аукциона была 62,5 миллиона.
Подрядчик приступит к комплексному обновлению общественных пространств весной текущего года. Согласно проектно-сметной документации на пешеходных зонах по ул. Коммунистической и ул. им. В.И. Ленина вдоль Комсомольского сада предстоит в дополнение к существующим растениям высадить свыше 1000 крупномерных деревьев и кустарников. Появятся в парке и новые малые архитектурные формы – полигональные фигуры «Волк», «Птица», «Медведь», «Лиса». Для удобства горожан на территории установят свыше 50 скамеек, также будет обновлено покрытие тротуаров и смонтировано новое уличное освещение.
В мэрии отметили, что ООО «Альянсстройком» уже принимала участие в реконструкции парковых зон в областном центре и зарекомендовала себя как добросовестный исполнитель. Ранее предприятие провело благоустройство территорий, прилегающих к больницам № 7 и №1 в Советском и Дзержинском районах, сквера Пушкина в Центральном районе, а также построило сквер Пахмутовой на правом склоне поймы Царицы в Ворошиловском районе. Кроме этого, в 2021 году организация занималась реконструкцией парка «50 лет Октября» в Кировском районе.
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