Трассы в Волгоградской области заметет к выходным

Общество 21.01.2022 12:07
0
21.01.2022 12:07
Метель надвигается на Волгоградскую область. Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, ухудшение погодных условий на трассах в регионе ожидается к выходным. Дорожные службы предупреждены о надвигающейся стихии и приведены в состояние повышенной готовности. Ожидается снегопад, ветер порывами до 18 м/с со снижением видимости до 500 метров. Такую погоду помимо Волгоградской области ожидают в Тамбовской, Рязанской, Ростовской и Воронежской областях. Состояние проезжей части в Волгоградской области контролируют 73 единицы техники. При необходимости количество бригад будет увеличено. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля, расположенной вдоль сети федеральных автодорог.
В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:
8 (4752) 710432 – Тамбовская и Рязанская области;
8 (8442) 968625 – Волгоградская и Воронежская области;
8 (863) 2329460 – Ростовская область.
Реклама
В Волгограде сокращаемой маршрутке ищут конечную остановку21.01.2022 16:16
Общество 21.01.2022 16:16
Цветы с инопланетными названиями покажут под Волгоградом21.01.2022 15:27
Общество 21.01.2022 15:27
Новую схему оплаты проезда обкатают в троллейбусах Волгограда21.01.2022 14:52
Общество 21.01.2022 14:52
В Волгограде массово болеют водители общественного транспорта21.01.2022 14:23
Общество 21.01.2022 14:23
Волгоградский губернатор выразил соболезнования семье Анны Чупахиной21.01.2022 13:37
Общество 21.01.2022 13:37
Семь школ в Волгоградской области перешли на дистанционку21.01.2022 13:06
Общество 21.01.2022 13:06
«Мы не хотим работать под черным флагом»: чиновники Волжского отправляют маршрутки в нелегальные рейсы21.01.2022 12:42
Общество 21.01.2022 12:42
Умерла председатель облкомзакупки Волгоградской области21.01.2022 12:33
Общество 21.01.2022 12:33
Коммунальщики превратили улицы Волгограда в горнолыжный курорт21.01.2022 10:50
Общество 21.01.2022 10:50
Закрытие детсадов из-за «омикрона» допустили в Волгоградской области21.01.2022 08:37
Общество 21.01.2022 08:37
У волгоградских железнодорожников измерили уровень коллективного иммунитета21.01.2022 07:46
Общество 21.01.2022 07:46
Ритуальную сферу Волгограда подготовили к перезагрузке20.01.2022 19:46
Общество 20.01.2022 19:46
Коммунальщики устранили порыв водопровода в частном секторе в Волгограде20.01.2022 18:54
Общество 20.01.2022 18:54
«Лица Победы»: московские школьники сохранят память о героях Сталинградской битвы20.01.2022 18:37
Общество 20.01.2022 18:37
МФЦ в Волгоградской области будут работать только по предварительной записи20.01.2022 17:49
Общество 20.01.2022 17:49
Реклама