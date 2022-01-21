Трассы в Волгоградской области заметет к выходным





Метель надвигается на Волгоградскую область. Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, ухудшение погодных условий на трассах в регионе ожидается к выходным. Дорожные службы предупреждены о надвигающейся стихии и приведены в состояние повышенной готовности. Ожидается снегопад, ветер порывами до 18 м/с со снижением видимости до 500 метров. Такую погоду помимо Волгоградской области ожидают в Тамбовской, Рязанской, Ростовской и Воронежской областях. Состояние проезжей части в Волгоградской области контролируют 73 единицы техники. При необходимости количество бригад будет увеличено. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля, расположенной вдоль сети федеральных автодорог.

В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:

8 (4752) 710432 – Тамбовская и Рязанская области;

8 (8442) 968625 – Волгоградская и Воронежская области;

8 (863) 2329460 – Ростовская область.



