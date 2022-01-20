Общество 20.01.2022 16:07
0
20.01.2022 16:07
Септик, расположенный на территории частного домовладения в Ворошиловском районе, препятствует аварийно-восстановительным работам на трубопроводе. Как сообщили сегодня в ООО "Концессии водоснабжения", несколько частных домов в этом районе остались без воды из-за технологического нарушения на водопроводе. Ремонтная бригада, выехала на место происшествия, но оперативно устранить проблему не смогла. Установлено, что в санитарной зоне трубопровода расположен частный септик, предназначенный для сбора хозяйственно-бытовых стоков, который мешает проведению работ. Собственнику туалета выдано предписание о необходимости демонтажа объекта.
Сейчас аварийная бригада откачивает воду, чтобы начать ремонтные работы. В компании обещают провести здесь противогололедную обработку, так как часть воды все равно попадет на рельеф. Платить за нее жителям не придется. В "Концессии водоснабжения" уточнили, что жители платят только за то количество воды, которое прошло в дом через прибор учета.
Реклама
Ритуальную сферу Волгограда подготовили к перезагрузке20.01.2022 19:46
Общество 20.01.2022 19:46
Коммунальщики устранили порыв водопровода в частном секторе в Волгограде20.01.2022 18:54
Общество 20.01.2022 18:54
«Лица Победы»: московские школьники сохранят память о героях Сталинградской битвы20.01.2022 18:37
Общество 20.01.2022 18:37
МФЦ в Волгоградской области будут работать только по предварительной записи20.01.2022 17:49
Общество 20.01.2022 17:49
Зампрокурора Волгоградской области выслушает проблемы жителей удаленно20.01.2022 17:14
Общество 20.01.2022 17:14
Больше прогулок и меньше эмоций: общественники Волгограда не нашли выход из транспортного хаоса20.01.2022 16:41
Общество 20.01.2022 16:41
В Волгоградской области штамм "омикрон" выявили у 19 человек20.01.2022 13:59
Общество 20.01.2022 13:59
Школа №6 в Волгограде закрылась на карантин из-за вспышки COVID-1920.01.2022 13:41
Общество 20.01.2022 13:41
Дикую лису ищут охотники на Мамаевом кургане в Волгограде20.01.2022 13:02
Общество 20.01.2022 13:02
Владельцы жилья в элитных ЖК в Волгограде погасили миллионные долги за свет20.01.2022 12:05
Общество 20.01.2022 12:05
В Волгограде воспитанники детских садов с нового года питаются по новому меню20.01.2022 11:50
Общество 20.01.2022 11:50
Проспект Ленина в Волгограде расширяют после давнишнего снегопада20.01.2022 11:47
Общество 20.01.2022 11:47
Расходы на лекарства и врачей «съедают» четверть зарплаты у многих волгоградцев20.01.2022 11:10
Общество 20.01.2022 11:10
Три волгоградские больницы нарушали закон о госзакупках20.01.2022 09:06
Общество 20.01.2022 09:06
Волонтеры отметят день Победы в Сталинградской битве в разных регионах России20.01.2022 08:34
Общество 20.01.2022 08:34
Реклама