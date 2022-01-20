



Септик, расположенный на территории частного домовладения в Ворошиловском районе, препятствует аварийно-восстановительным работам на трубопроводе. Как сообщили сегодня в ООО "Концессии водоснабжения", несколько частных домов в этом районе остались без воды из-за технологического нарушения на водопроводе. Ремонтная бригада, выехала на место происшествия, но оперативно устранить проблему не смогла. Установлено, что в санитарной зоне трубопровода расположен частный септик, предназначенный для сбора хозяйственно-бытовых стоков, который мешает проведению работ. Собственнику туалета выдано предписание о необходимости демонтажа объекта.

Сейчас аварийная бригада откачивает воду, чтобы начать ремонтные работы. В компании обещают провести здесь противогололедную обработку, так как часть воды все равно попадет на рельеф. Платить за нее жителям не придется. В "Концессии водоснабжения" уточнили, что жители платят только за то количество воды, которое прошло в дом через прибор учета.



