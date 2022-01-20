В Волгоградской области штамм "омикрон" выявили у 19 человек

Общество 20.01.2022 13:59
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20.01.2022 13:59
В Волгоградской области новый штамм «омикрон» выявлен у 19 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе Волгоградской области. «Однако мы понимаем, что в циркуляции его (штамма "омикрон"- прим. ред. ИА "Высота 102") гораздо больше», - считает Ольга Зубарева. Также глава регионального Роспотребнадзора заявила о ежедневном росте заболеваемости коронавирусом на 10-20% и увеличении доли детей и подростков среди болеющих до 15%. Ольга Зубарева высказалась в связи с этим за сохранение действующих ограничений и профилактических мер.
Напомним, о выявлении первых случаев заболевания штаммом «омикрон» в Волгоградской области заявил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании. Тогда не сообщалось, сколько именно заболевших этим штаммом в регионе. Сегодня оперштаб принял ряд мер для предотвращения распространения нового штамма коронавируса.
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