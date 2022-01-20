Рекордное количество коек для пациентов с COVID-19 развернут в Волгоградской области





В больницах Волгоградской области развернут 10 тысяч инфекционных коек в связи с началом волны распространения омикрон-штамма коронавируса. Соответствующее решение был принято сегодня на заседании оперштаба, сообщает ИА «Высота 102». Ранее максимальное число развернутых в регионе коек не превышало 9 тысяч.

Облздрав предусмотрит также специализированные койки для детей и подростков в достаточном количестве. Такое решение принято исходя из особенностей распространения «омикрона» — вирус поражает большое количество молодежи, и болезнь протекает специфичнее.

На заседании оперштаба губернатор также распорядился вновь передать часть машин чиновников и депутатов волгоградским поликлиникам, чтобы врачи могли быстрее приезжать на вызовы пациентов. Для медиков в поликлиниках и на «скорых», которым предстоит пережить волну «омикрона», предусмотрят новые дополнительные выплаты.

Напомним, губернатор Волгоградской области в начале заседания оперштаба сообщил о начале атаки «омикрона» в Волгоградской области. «Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, продолжает осложняться, – сказал Бочаров. – Мы должны быть готовы к любому развитию событий».

Глава региона отметил, что регион действует на упреждение: власти заранее начали подготовку системы здравоохранения Волгоградской области к возможному лавинообразному росту заболеваемости ковидом. В частности, растет количество инфекционных коек и численность медперсонала. В больницах проводят усиленную дезинфекцию и запасаются СИЗами и кислородом.

Продолжается кампания по вакцинации и ревакцинации жителей Волгоградской области, на предприятиях региона предпринимаются оперативные меры, чтобы предотвратить распространение вируса. На особом контроле находится ситуация в образовательных и социальных учреждениях Волгоградской области.