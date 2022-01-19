В Волгоградской области УК оштрафовали за затопленный подвал

Общество 19.01.2022 08:21
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19.01.2022 08:21
УК «Омега» оштрафована за ненадлежащее состояние дома №7 по ул. Коммунистическая в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции, в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий по указанному дому установлено наличие трещин, отслоение окрасочного и штукатурного слоев, сколы на ступенях, выбоины и ямы на крыльце третьего подъезда, течь запорной арматуры теплового узла, наличие участков подтопления подвального помещения дома.
Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Однако в управляющей компании не согласились с административным штрафом и обжаловали его в арбитражном суде Волгоградской области. Суд снизил штраф до 125 тысяч рублей.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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