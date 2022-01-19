Вьюга накроет Волгоградскую область после короткой передышки





Сегодня на некоторых территориях Волгоградской области вновь ожидаются сильные осадки с низовой метелью. В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград предупредили, что неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Старополтавском районе на трассе Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. Это может вызвать трудности в движении транспорта.

Между тем, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградское ЦГМС, завтра в регионе метель немного поутихнет, однако 21 января в Волгоградской области вновь ожидается сильный ветер местами до 15-20 метров в секунду и снег. Снег будет идти в регионе и в выходные дни, а также в начале следующей недели.