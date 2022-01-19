Общество

Вьюга накроет Волгоградскую область после короткой передышки

Общество 19.01.2022 08:00
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19.01.2022 08:00


Сегодня на некоторых территориях Волгоградской области вновь ожидаются сильные осадки с низовой метелью. В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград предупредили, что неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Старополтавском районе на трассе  Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. Это может вызвать трудности в движении транспорта.
Между тем, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградское ЦГМС, завтра в регионе метель немного поутихнет, однако 21 января в Волгоградской области вновь ожидается сильный ветер местами до 15-20 метров в секунду и снег. Снег будет идти в регионе и в выходные дни, а также в начале следующей недели. 

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