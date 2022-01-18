Общество 18.01.2022 14:01
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18.01.2022 14:01
Из-за снегопада и метели в Волгоградской области затруднено движение транспорта по некоторым участкам автодорог. Под угрозой остановки оказалось автобусное сообщение в регионе, сообщили в администрации Волгоградской области.
На текущий момент ограничений на передвижение межмуниципальных пассажирских автобусов нет, но в случае осложнения ситуации могут быть введены ограничения.
Автомобилистов по возможности просят воздержаться от поездок. Сейчас из-за метели затруднено движение в Еланском районе рядом с поселком Большевик и в Жирновском районе около села Тетеревятка.
Сложная обстановка на автодороге "Алёшники-Новинка" и участке трассы "Жирновск-Ольховка-Камышин".
Заметает автодорогу возле села Егоровка-на-Медведице в Руднянском районе.
Движение затруднено также на трассах "Михайловка-Даниловка-Котово" в Даниловском районе и "Иловля-Ольховка-Камышин" в Иловлинском; в Городищенском районе рядом с хутором Вертячий и в Михайловском районе возле села Мирошники.
Проезд транспорту расчищает спецтехника. На сложных участках задействованы бульдозеры, трактора и роторные снегоочистители.
По сообщению ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня осложнение дорожной обстановки отмечается на участке трассы Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Камышинском районе. В границах села Белогорки из-за рельефа местности, снега и метели скопилось значительное число грузового и легкового транспорта.
В Новониколаевском, Михайловском, Новоаннинском районах московского направления отмечаются сложные погодные условия: порывистый ветер и метель. Пока движение транспорта осуществляется в штатном режиме, проводится обработка дорожного полотна.
На ростовском направлении, особенно в Чернышковском районе, также бушует метель. Движение транспорта идет в штатном режиме, проезжая часть обработана.
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