



Из-за снегопада и метели в Волгоградской области затруднено движение транспорта по некоторым участкам автодорог. Под угрозой остановки оказалось автобусное сообщение в регионе, сообщили в администрации Волгоградской области.

На текущий момент ограничений на передвижение межмуниципальных пассажирских автобусов нет, но в случае осложнения ситуации могут быть введены ограничения.

Автомобилистов по возможности просят воздержаться от поездок. Сейчас из-за метели затруднено движение в Еланском районе рядом с поселком Большевик и в Жирновском районе около села Тетеревятка.

Сложная обстановка на автодороге "Алёшники-Новинка" и участке трассы "Жирновск-Ольховка-Камышин".

Заметает автодорогу возле села Егоровка-на-Медведице в Руднянском районе.

Движение затруднено также на трассах "Михайловка-Даниловка-Котово" в Даниловском районе и "Иловля-Ольховка-Камышин" в Иловлинском; в Городищенском районе рядом с хутором Вертячий и в Михайловском районе возле села Мирошники.

Проезд транспорту расчищает спецтехника. На сложных участках задействованы бульдозеры, трактора и роторные снегоочистители.