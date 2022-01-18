Старый дом без ценного прошлого готовятся снести в Волгограде

Общество 18.01.2022 10:59
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18.01.2022 10:59
Администрация Волгограда ищет подрядчика для сноса расселенной аварийной двухэтажки в Советском районе, которая не оказалась домом-памятником. Как сообщили в мэрии, жители дома №11 по улице Станционной давно переехали в новое жилье. Однако здание не демонтировали, так как в 2010 году облкультнаследие проинформировало муниципалитет о том, что дом может иметь признаки объекта культурного наследия. Процедуры, связанные с демонтажем, были приостановлены.
Детальное обследование, проведенное в установленном законом порядке, не выявило оснований для признания зданий объектом культурного наследия, о чем администрация Волгограда получила соответствующее уведомление.
Подрядная организация, которую определят в ходе конкурса, выполнит работы по демонтажу двухэтажного строения площадью порядка 330 квадратных метров. Также предстоит вывезти и утилизировать свыше 3100 кубометров строительного мусора. Образовавшийся после демонтажа конструкций двухэтажки котлован должны засыпать и выполнить планировку территории.
В 2021 году в Волгограде уже снесли четыре аварийных дома по адресам: Северный городок, 4, Германа Титова, 43, Мичурин сад, 2 и Бурейская, 24. Граждане, ранее проживавшие в этих домах, были переселены в новое жилье или получили денежные компенсации за свои жилые помещения.
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