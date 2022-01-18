Телеком

«Ростелеком-ЦОД» открывает новый зал для клиентов в дата-центре М9

Телеком 18.01.2022 10:52
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18.01.2022 10:52


Компания «Ростелеком-ЦОД» запускает в эксплуатацию новый зал для размещения клиентского оборудования в дата-центре М9 в Москве на улице Бутлерова, 7, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Дата-центр М9 — это одна из крупнейших телеком-нейтральных площадок в Москве для размещения оборудования коммерческих компаний, телеком операторов и государственных структур. Новое помещение площадью 466 м2 вместит 151 клиентских стойку. По плану общая потребляемая мощность серверного оборудования составит 840 кВт при размещении стандартных стоек по 5,5 кВт. Кроме того, в проекте заложена возможность установки высоконагруженных стоек до 12 кВт по индивидуальным запросам заказчиков. Новый зал по уровню надежности соответствует стандарту TierIII.
«Расширение площадки М9 поможет нам в развитии сотрудничества с телеком операторами, корпоративными клиентами и госсектором. Проект призван удовлетворить растущий спрос этих сегментов и укрепить наше положение на данном рынке», — отметил генеральный директор АО «ММТС-9», заместитель генерального директора «Ростелеком-ЦОД» Денис Афанасьев.
На сегодняшний день в дата-центре уже введено в эксплуатацию 2 459 стоек в машинных залах площадью 10 017м2. ЦОД входит в геораспределенную сеть «Ростелеком-ЦОД» общей емкостью 12 700 стоек, которая охватывает Москву, Санкт-Петербург, Удомлю, Екатеринбурги Новосибирск.

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