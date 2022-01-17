Происшествия 17.01.2022 16:30
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17.01.2022 16:30
Во Фролово Волгоградской области вспыхнувший на дороге автомобиль потушили снегом. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, хозяин машины, который успел выскочить, пытался погасить загоревшиеся салон и моторный отсек, снегом, набирая его руками. На помощь к мужчине поспешили и другие автомобилисты. Видимо, огнетушителей ни у кого не оказалось, поэтому некоторые помощники стали забрасывать снег в горящий салон лопатами. К приезду пожарных основное пламя удалось сбить.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о горящей на улице Комсомольская "Ниве Шевроле" 2021 года выпуска поступило на пульт диспетчера сегодня около 8:57. Пожарные ликвидировали возгорание в 9:02. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
Видео vk.com/officialfrolovo_news
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