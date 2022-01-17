На проспекте Ленина в Волгограде исчезла полоса для общественного транспорта

Общество 17.01.2022 10:31
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17.01.2022 10:31
Полоса для общественного транспорта пропала на проспекте Ленина в Волгограде после работы снегоочистительной техники. Как сообщает ИА "Высота 102", вместо трех полос, одна из которых предназначена для автобусов и троллейбусов, осталось две или 2,5 в обоих направлениях. Все дело в том, что коммунальные службы просто завалили полосу для общественного транспорта снежными кучами. В некоторых местах она расчищена наполовину, где-то полосу не видно совсем.
Такая картина, к примеру, наблюдается в районе Мамаева кургана, стадиона "Волгоград Арена", остановки ЦПКиО. Водители автобусов при движении вынуждены занимать 1,5 полосы, так как габариты общественного транспорта не умещаются в пространстве, которые выделили им расчищающие дорогу коммунальщики.
Напомним, снежный шторм бушевал в Волгограде два дня - 14 и 15 января.
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