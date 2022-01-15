Волгоградцев просят отложить поездки в Саратовскую область из-за метели





В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград предупреждают водителей об ограничении движения по автодороге Р-228 в Саратовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, на автодороге Р-228 в Саратовской области с 325 по 428 км введено ограничение движения для грузового и маршрутного пассажирского транспорта. Запрет введен из-за сильной метели. Для обеспечения бесперебойного проезда на автодороге работает 34 единицы техники, продолжается очистка трассы и обработка проезжей части противогололедной смесью.



ФКУ Упрдор Москва-Волгоград просит учитывать эту информацию при планировании передвижения и информирует, что на трассе Р-229 в Волгоградской области справа и слева от проезжей части расположены 43 точки придорожного сервиса, где можно переждать метель и связанные с этим ограничения.Всего сегодня на федеральных трассах региона последствия снегопада ликвидировали более 130 единиц специализированной дорожной техники. Проезд обеспечен в штатном режиме.